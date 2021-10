Raccolta rifiuti, niente ritiro dei sacchi senza chip. Le prime multe

«Da lunedì 4 ottobre gli operatori di Aprica non raccoglieranno più i sacchi della plastica e dell’indifferenziato non codificati e vi apporranno un avviso di non conformità.

« Per l’inosservanza di tale regola saranno applicate inoltre sanzioni da 25 a 150 euro, come previsto dal Regolamento comunale». Il messaggio è chiaro, chiarissimo. Dopo un anno di sperimentazione e un periodo di tolleranza, il Comune passa alla linea dura. «L’obiettivo non è dare sanzioni, ma che i cittadini espongano i sacchi correttamente», ci tiene a dire l’assessore all’Ambiente, Stefano Zenoni.

Nonostante la campagna di informazione ad hoc portata avanti nei mesi scorsi per sensibilizzare i cittadini sull’introduzione dei nuovi sacchi col codice a barre che collegano (tramite la carta regionale dei servizi) l’utenza al sacco, c’è ancora chi espone i vecchi sacchi : «Nel caso delle utenze domestiche, l’88% (pari a 50.373 utenze) ha ritirato la nuova dotazione, un numero alto – snocciola i numeri Filippo Agazzi di Aprica -. Con le utenze non domestiche siamo al 70% (pari a 6.752 utenze), ma in questi casi è più facile intervenire con azioni di convincimento mirate, perché sono utenze più identificabili. Solo nelle ultime settimane abbiamo contattato 400 utenze che ancora avevano sacchi non conformi, soprattutto condomini. Questa azione informativa continuerà, l’attività sanzionatoria è l’ultima ratio».