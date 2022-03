Rapine in due supermercati: 42enne arrestato a Bergamo

È stato arrestato giovedì 10 marzo a Bergamo il presunto rapinatore di due supermercati del Milanese: 42 anni, originario di Cesano Maderno, già da qualche mese V. M., pregiudicato con una lunga sfilza di precedenti per reati contro il patrimonio, aveva cercato di cambiare aria spostandosi nella Bergamasca. Ultimo domicilio dichiarato, prima dell’arresto eseguito dai carabinieri della tenenza di Paderno Dugnano, insieme ai colleghi della Compagnia di Sesto San Giovanni e del capoluogo orobico, e ra stato un albergo di Zingonia . Si era infatti installato in una stanza da quando, un giorno sì e un giorno no, gli era stato fatto obbligo di andare a firmare in caserma a Treviglio. Tre mesi prima era stato infatti arrestato in flagranza di reato mentre stava cercando di rapinare un negozio armato di coltello proprio a Treviglio .