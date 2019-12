Reddito di cittadinanza, in Bergamasca il 22% non si presenta ai colloqui di lavoro

L’sms di chiamata al lavoro arriva puntuale, come l’accredito dei 780 euro sulla card ricaricabile. Non puntuali invece sono i 636 cittadini – il 22% sul totale dei primi convocati – che in provincia di Bergamo ricevono il reddito di cittadinanza e non si sono presentati all’appuntamento con i navigator nei dieci Centri per l’impiego sparsi in ogni angolo della provincia. 172 hanno dato una motivazione plausibile e quindi sono stati classificati con «giustificato motivo» e verranno richiamati, 171 figurano alla voce «mancato recapito», 309 invece quelli «senza giustificato motivo» .