Regione, confronto nella maggioranza Gallera rimane al suo posto

Chi c’era parla di un confronto soft, e non sono frasi fatte. La montagna che partorisce il più classico dei topolini, insomma. Rimpasto no (per ora) ma verifica sì, una sorta di tagliando di metà mandato della Giunta Fontana con tempi e modalità tutti da definire e prospettive che fanno intuire una situazione dal vago sapore gattopardesco. In pratica, ora come ora, difficile che cambi qualcosa, anche perché rimuovere Giulio Gallera dalla poltrona (complessa di suo, esplosiva dal Covid in qua) di assessore alla Sanità rischia di innescare il più classico degli effetti-domino dalle conseguenze imprevedibili.

Per questo la questione rimpasto è stata solo sfiorata nel vertice dove non c’era il governatore Attilio Fontana, il primo a mettersi per traverso di fronte all’ipotesi di sostituire Gallera, perorata da parecchi consiglieri, leghisti in primis, pare. «Io penso solo ai problemi dei lombardi e alla loro cura» taglia corto il governatore in mattinata. Ed è la sola cosa che dice in merito alle tensioni politiche. Matteo Salvini, dal canto suo, è a Milano come (quasi) ogni venerdì: incontra i suoi consiglieri regionali, fa il punto ma se ne guarda bene da mettere piede al vertice né a rimanere col cerino in mano: in tarda mattinata il quadro è così già abbastanza chiaro, il vertice non sarà decisivo né tanto meno importante.