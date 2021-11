Regione, il Consiglio approva la riforma della sanità: 46 voti a favore e 26 contro

Via libera definitivo dal Consiglio regionale della Lombardia al progetto di legge di revisione del servizio sanitario che ha l’obiettivo di potenziare la sanità territoriale agganciandosi al Pnrr. Il testo varato dalla giunta Fontana è stato approvato nella serata di martedì 30 novembre con 48 Sì e 26 No. Favorevoli i gruppi di maggioranza (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Lombardia Ideale e Polo di Lombardia), per i quali la nuova legge costruirà una sanità più vicina ai cittadini. Contrarie le opposizioni (Pd, Movimento 5 Stelle, +Europa, Azione, Lombardi Civici Europeisti), che hanno definito il provvedimento una «non riforma».

Al voto non ha partecipato solo il consigliere Luigi Piccirillo. Assente per motivi di salute il presidente della Regione Attilio Fontana. La legge, entrata in Aula il 10 novembre, è composta da 35 articoli. All’approvazione finale si è giunti dopo 16 giorni di lavori che hanno tenuto impegnata l’Aula per 116 ore. Diverse le sedute notturne, una, per la prima volta, anche domenicale. Quasi duemila gli atti tra emendamenti e ordini del giorno votati tra ieri e oggi, la maggior parte depositati dalle opposizioni che per contestare il testo hanno portato avanti una maratona di interventi durata due settimane.