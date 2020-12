Restrizioni e crisi incidono sul Natale Il 38% dei bergamaschi non farà i regali

Cesti di prodotti gastronomici, giocattoli, libri e vestiti: sono i regali che i bergamaschi si ritroveranno sotto l’albero nelle festività segnate dalla pandemia, ma saranno in parecchi a rimanere senza pacchi da scartare, dal momento che il 38% dei consumatori orobici quest’anno non acquisterà doni per parenti e amici.

È uno dei dati raccolti dalla ricerca Ascom-Format Research sui regali di Natale realizzata su un campione rappresentativo di cittadini nel periodo di zona rossa, tra divieti, confusione e paura di sanzioni. E proprio la pandemia ha sconvolto i piani dei bergamaschi, perché se il 62% non rinuncerà al rituale scambio dei cadeaux, ben il 38% lascerà i propri cari a mani vuote: «Un dato che colpisce, soprattutto perché più della metà di loro, il 53,2%, fino all’anno scorso era un habitué dello shopping natalizio, emerge quindi un raddoppio di bergamaschi che rinunciano ai regali, conseguenza di pandemia e restrizioni», dichiara il direttore di Ascom Confcommercio Bergamo Oscar Fusini.

Perché sarà sì un Natale all’ingrasso - il 68% lascerà sotto il vischio prodotti alimentari- ma non certo in termini economici: «Quest’anno la spesa media scende sensibilmente, 174 euro, ben il 5,9% in meno rispetto al 2019 (185 euro) e la spesa da destinare alle strenne natalizie sarà di circa 194,2 milioni di euro contro i 206 milioni di un anno fa», continua Fusini. Tant’è che il sacrificio dei bergamaschi è motivato da scelte di risparmio (28%), mancanza di occasioni per lo scambio dei regali per il Natale a distanza (25,6%) e peggioramento della condizione economica per l’emergenza sanitaria (18,1%).