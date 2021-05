Restyling del centro, una «promenade» per Bergamo 2023

Cambio di programma per i lavori di riqualificazione del centro piacentiniano. La Giunta Gori accelera, con il benestare della Soprintendenza, e anticipa il restyling dell’area antistante il municipio e Palazzo uffici. Costo dell’operazione: 2,6 milioni di euro. L’obiettivo è arrivare al 2023, anno in cui Bergamo e Brescia saranno Capitale italiana della Cultura, con il Sentierone rimesso a nuovo. Dopo gli interventi in piazza Dante e piazza Cavour (che sono in corso e dovrebbero terminare all’inizio del prossimo anno) toccherà al terzo lotto, «e non sarà l’ultimo – anticipa il sindaco Giorgio Gori – ; l’idea è di sistemare anche largo Belotti, via Monte Bianco e via Tasso».