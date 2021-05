Riaprono le Piscine Italcementi: festa dell’acqua domenica 6 giugno

Tutto è pronto per l’apertura di domani, martedì 1° giugno, della stagione estiva delle Piscine Italcementi e per la Festa dell’acqua di domenica 6 giugno a partire dalle ore 10.

Le vasche (50 metri, tuffi e baby) sono state svuotate, sottoposte ai necessari trattamenti di pulizia e riempite. Gli scarichi delle docce a bordo vasca, i lavapiedi e i vaporizzatori sono stati puliti e verificati nel funzionamento; le tribune lavate con acqua calda ad alta pressione. Il prato, le siepi e gli arbusti tagliati e potati. Sanificati gli spogliatoi. Definiti anche i protocolli per gli accessi e la fruizione in sicurezza di tutti i servizi e le misure prevenzione.

«Nonostante le difficoltà degli scorsi mesi, e grazie al contributo economico del Comune di Bergamo, la struttura è rimasta aperta consentendo ad atlete e atleti di ogni età di proseguire le loro attività. Oggi la città ha un gran bisogno di riappropriarsi di spazi all’aperto dove trascorrere del tempo da dedicare allo sport e al divertimento. L’apertura della stagione estiva alle Piscine Italcementi è il segno di una ripresa che sono certa verrà accolta con entusiasmo dai concittadini» dichiara l’assessora allo Sport, Loredana Poli –. Grazie quindi a Bergamo Infrastrutture che ha predisposto prontamente tutte le attività per la tempestiva riapertura al pubblico degli impianti con l’avvio della stagione estiva: pulizie, manutenzioni e protocolli di comportamento sono infatti pronti e anche il bar è stato affidato per la stagione ad un nuovo gestore. L’attenzione alle norme anti Covid-19 ancora condiziona l’utilizzo degli impianti sportivi ma la dimensione del parco e delle vasche consente ai nostri concittadini e concittadine di potervi accedere senza troppi problemi, per godere del verde, dell’acqua e del meraviglioso panorama che circonda le Piscine Italcementi».