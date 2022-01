Ricoveri in crescita nella Bergamasca: aumentano ancora i posti per i malati Covid

Domenica 2 gennaio in Bergamasca i ricoverati erano almeno 180 (e l’approssimazione è dovuta non solo al fatto che i numeri si aggiornano e cambiano di ora in ora ma anche al fatto che l’Asst Bergamo Ovest non fornisce dati aggiornati dal 30 dicembre): un «salto» in avanti di almeno 10 unità rispetto al primo giorno del 2022, quindi in sole 24 ore e, va rimarcato, di questi 180 malati almeno 100 sono tutti ricoverati al «Papa Giovanni» XXIII di Bergamo, 18 in Terapia intensiva.

La crescita è costante, soprattutto nelle degenze ordinarie, mentre le Terapie intensive sembrano «tenere» ancora, almeno per il momento. Ma ci si aspetta che le cifre salgano ancora nei prossimi giorni, anche a causa degli incontri ravvicinati in famiglia, tra amici, per cene, aperitivi e festeggiamenti tra Natale e Capodanno. «Non siamo in grado di dire se il picco si raggiungerà a breve o tra qualche settimana, si dovrà vedere l’effetto delle feste. Di sicuro, diventa purtroppo ineluttabile dover provvedere ad aumentare in fretta i posti letto riservati ai malati Covid – sottolinea Fabio Pezzoli, direttore sanitario dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo –. Ormai, per quel che riguarda noi, ma credo che la situazione sia simile anche negli altri ospedali, è ormai saturo il “livello 2” stabilito dalla Regione per l’aumento della disponibilità dei posti letto per fronteggiare la nuova crescita di casi». Si passerà quindi al «livello 3»: altri posti da recuperare, e questo significa la necessità di trovare un equilibrio per evitare di ridimensionare troppo le attività ospedaliere per le altre patologie, e un carico di lavoro ulteriore per medici e infermieri , che, è il coro unanime, sono ormai stremati dopo due anni di pandemia, le vaccinazioni, la disponibilità messa in campo per i tamponi.