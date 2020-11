Ricoveri, un altro balzo Raddoppiati in 7 giorni

Come un sistema di vasi comunicanti. La pressione ospedaliera sale sensibilmente anche in Bergamasca, dove continua l’afflusso di pazienti dagli altri territori della Lombardia più in sofferenza. A ieri, infatti, nelle diverse strutture della città e della provincia il numero dei ricoverati è arrivato a 397 (di cui 32 in terapia intensiva), contro i 330 di martedì: 67 ricoverati in più – i nuovi ricoveri in realtà potrebbero essere anche un numero maggiore, perché il dato totale è come un imbuto in cui entrano i nuovi ricoverati e da cui escono i dimessi e purtroppo anche i deceduti – in 24 ore, una crescita del 20%. Lo scorso mercoledì erano 198: in una settimana, il raddoppio.

I dati degli ospedali