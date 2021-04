Ristorazione a Bergamo, uno su tre rischia di non riaprire

Pronti in tavola, se e quando si potrà riaprire. Forse a pranzo da inizio maggio (ma c’è chi spera ancora in un blitz con conseguente anticipo) e a cena a metà dello stesso mese. Forse. «Noi siamo pronti, ma ora per bar e ristoranti serve un orizzonte a lungo termine» spiega Cesare Rossi, vicedirettore di Confesercenti. Posizione condivisa in toto da Oscar Fusini, direttore Ascom: «Il settore ha pagato pesantemente e più di altri le chiusure a singhiozzo per il Covid, non è più possibile procedere così».

Per questo lo schema di aperture delineato dalle Regioni, e che verrà sottoposto all’esame del Governo e del Cts, raccoglie consensi nella categoria: prevede comunque aperture anche nella peggiore delle ipotesi, quella di zona rossa, e quindi dà una visione se non a lungo almeno a medio termine. E dopo 17 cambi di colore da novembre ad oggi è già qualcosa.