Ritorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra il 25 e il 26 ottobre

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare . Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora , tornando così alle 2. Avremo quindi un’ora di sonno in più, ma le giornate inizieranno ad accorciarsi: farà buio prima la sera. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2026 , quando torneremo all’ora legale, con il consueto spostamento delle lancette in avanti.

Il cambio d’orario, introdotto per ottimizzare i consumi energetici sfruttando al meglio la luce naturale, negli ultimi anni è oggetto di discussione. L’Unione Europea aveva ipotizzato di abolire il doppio cambio annuale, lasciando ai singoli Paesi la scelta definitiva tra ora solare o legale, ma la decisione è rimasta sospesa e per ora tutto resta invariato. Gli esperti ricordano che il ritorno all’ora solare può influire temporaneamente sul ritmo sonno-veglia: un piccolo disagio per alcuni, destinato però a svanire nel giro di pochi giorni.