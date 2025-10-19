Cronaca
Domenica 19 Ottobre 2025
Ritorna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra il 25 e il 26 ottobre
CAMBIO DELL’ORA. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2.
Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà l’ora solare. Alle 3 del mattino le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. Avremo quindi un’ora di sonno in più, ma le giornate inizieranno ad accorciarsi: farà buio prima la sera. L’ora solare resterà in vigore fino all’ultima domenica di marzo 2026, quando torneremo all’ora legale, con il consueto spostamento delle lancette in avanti.
Il cambio d’orario, introdotto per ottimizzare i consumi energetici sfruttando al meglio la luce naturale, negli ultimi anni è oggetto di discussione. L’Unione Europea aveva ipotizzato di abolire il doppio cambio annuale, lasciando ai singoli Paesi la scelta definitiva tra ora solare o legale, ma la decisione è rimasta sospesa e per ora tutto resta invariato. Gli esperti ricordano che il ritorno all’ora solare può influire temporaneamente sul ritmo sonno-veglia: un piccolo disagio per alcuni, destinato però a svanire nel giro di pochi giorni.
