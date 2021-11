Rogo in casa a Fuipiano, si improvvisano pompieri e salvano un anziano - Il video

Era in casa in attesa che la moglie rientrasse dalle commissioni pomeridiane quando il divano, forse a causa di una favilla fuoriuscita dalla stufa a legna, ha preso fuoco. Le fiamme si sono propagate rapidamente alla cucina che si è trasformata in un inferno in pochi istanti.

È successo a Fuipiano,in Valle Imagna. Se non fosse stato per alcuni «pompieri» improvvisati B. M. F., 84 anni, si sarebbe trovato in forte difficoltà. Infatti Fabrizio Gotti, autista di pullman di Ponte Giurino e il messo comunale di Fuipiano Maurizio Zuccala si sono mobilitati per portare un primo provvidenziale intervento all’uomo in pericolo.