Romano «scavalca» Treviglio Ecco la sua via per Bergamo

Non esiste sono la questione di un nuovo collegamento stradale tra Bergamo e Treviglio. Le strade tra il capoluogo e la pianura possono prendere una direzione diversa. E Romano è pronta a candidarsi per un collegamento più veloce tra Bergamo e la Bassa Orientale . Un percorso fattibile con la realizzazione della strada denominata Cremasca bis. Si tratta di un collegamento già esistente per alcuni chilometri e inaugurato nel 2002, nel tratto fra Grassobbio e Zanica e destinato a proseguire verso sud in direzione di Urgnano. Per poi scavalcare il Serio sull’attuale ponte di Ghisalba e raggiungere Martinengo.