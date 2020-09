Romano, semaforo con «vista» In due mesi fioccano oltre mille sanzioni

Sono 1.040 in due mesi le multe con punti in meno sulla patente, comminate a Romano agli automobilisti in transito dal semaforo tra la ex strada statale Soncinese e le vie Isonzo e Albarotta. Dal primo luglio scorso il semaforo è videosorvegliato e automaticamente scatta la multa per chi passa con il rosso. Le 560 multe di luglio e le 480 di agosto, variano da 130 a oltre 220 euro con sei punti in meno sulla patente. Patente che viene ritirata se l’automobilista è recidivo per la stessa infrazione.

Questa multe hanno scatenato una serie di discussioni sui social. Pochi l’hanno buttata in politica dicendo che è un modo per la giunta di centrosinistra di fare cassa, altri contestano i tempi della luce gialla del semaforo, altri ancora propongono una rotatoria al posto del semaforo. Dall’altra parte ci sono i post di chi invece sostiene che non ci possono essere scuse per chi passa con il rosso, senza se e senza ma e quindi va multato. «Ci sono i video del sistema a documentare che le multe comminate sono state date solo a chi è passato con il rosso», ha detto il sindaco Sebastian Nicoli per aggiungere che: «I tempi semaforici, compresi quelli del giallo sono quelli standard previsti.