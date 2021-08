Sabato con il green pass nei ristoranti: meteo clemente, i clienti scelgono gli spazi esterni

Contrariamente alle previsioni, il tempo è rimasto nuvoloso e la cena è stata servita nelle strutture all’aperto allestite dai pubblici esercizi. Tanta manna dal cielo, insomma, che ha scongiurato problematiche certe nel caso avesse iniziato a piovere durante il servizio.

Dalle 19 Città Alta ha registrato la classica affluenza da fine settimana, con qualche tavolo ancora disponibile, ma solo al chiuso, senza prenotazione. Già, perché quasi tutti i clienti hanno chiesto espressamente di poter cenare all’aperto. Un cambio repentino delle condizioni atmosferiche avrebbe comportato un vero e proprio trambusto per il trasloco all’interno dei locali, previa verifica di green pass, documenti e del numero necessario di coperti. Rispetto al passato, i ristoranti si sono infatti attrezzati con una maggiore capienza esterna, che in alcuni casi non coincide con i posti che si possono ricavare in fretta e furia al chiuso, applicando i dovuti distanziamenti.