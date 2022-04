Sacchi e cisterne in spalla per i lavori alla cappelletta del Cesulì

Hanno portato a spalla il materiale da costruzione su per il sentiero del Cesulì fino alla cappelletta sul monte Pranzà, a oltre 900 metri di quota : del resto non c’era altro modo. I volontari di Casazza, una quindicina di persone capitanata dal gruppo Alpini locale, hanno rimesso a nuovo «come si faceva ai vecchi tempi» la piccola struttura religiosa immersa nel verde , che svetta in uno dei punti panoramici più noti della Val Cavallina.