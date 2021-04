«Salviamo il lago d’Iseo»: con le foto di Boni e Dori l’appello corre sui social

L’attore Alessio Boni e il deputato bergamasco del MoVimento 5 Stelle Devis Dori hanno deciso di affidarsi ai social network e al popolo del Web per tenere alta l’attenzione sul problema della frana di Tavernola: insieme, hanno realizzato un video che da ieri pomeriggio è diventato virale e con il quale è stata lanciata la campagna #SalviamoilLagoDiseo.

Tutti coloro che hanno a cuore il Sebino, che hanno sentito parlare delle sue problematiche, che vogliono in qualche modo contribuire alla sua salvaguardia, sono invitati a scattarsi una fotografia con un cartello riportante il titolo della campagna e a condividerlo su Facebook e Instagram. «È il lago dove sono nato – esordisce nel video l’attore di Sarnico – ed è un gioiello; come tale, va tutelato e va preservato, ma oggi è in pericolo». A ricordare la minaccia è l’onorevole Dori: «Il monte Saresano da almeno cinquanta anni è malato, con continue frane e un costante slittamento verso il lago». L’ipotesi più catastrofica è che l’intera frana da oltre due milioni di metri cubi scenda a valle, scenario alquanto improbabile ma tenuto in considerazione dalle autorità competenti, riversando nel lago circa 600 mila metri cubi di materiale. Quando questo succederà «nessuno lo sa» ammette nel video Alessio Boni «ma nel frattempo la popolazione vive in un continuo stato di preallarme».