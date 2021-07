San Pellegrino, «effetto Mottarone»: funicolare pronta da due anni ma ancora ferma

Rimessa a lucido dopo 30 anni, carrozze e impianti nuovi, già teatro di una manifestazione (la Vertical Vetta sui 1.500 gradini) e, soprattutto, pronta a partire da ormai due anni. Con collaudi superati da tempo, ma -ahimè - inesorabilmente ferma.

La funicolare di San Pellegrino, storico impianto di proprietà comunale che risale ai tempi d’oro della cittadina liberty (aprì nel 1909), non ne vuole sapere di ripartire. Il bando per la gestione i è chiuso con l’aggiudicazione a una società i Santa Brigida (Nicola Santi) che avrebbe dovuto rimettere in moto lo storico impianto a fune. Da giugno a ottobre (il bando è stato vinto per 48 mila euro).