Sanità pubblica, è allarme personale «Mancano 87 medici e 293 infermieri»

Dopo lo tsunami Covid, è sempre più pressante dare risposte ai bisogni di salute della popolazione: molti screening saltati, prestazioni e visite rinviate, liste d’attesa sempre più lunghe. Ma il «nodo» cruciale è la mancanza di personale: la Cgil di Bergamo lancia l’allarme, dopo aver ricostruito, attraverso le delibere della sanità pubblica (Asst e Ats) per le dotazioni organiche del 2020 e del 2021, da cui emergono i «numeri» delle carenze. «E il fabbisogno reale è superiore alle nostre elaborazioni, visto che nelle dotazioni previste non era stato ancora calcolato il personale necessario per la campagna vaccinale, e che di recente la Regione, per smaltire l’arretrato di prestazioni accumulato con la pandemia, ha richiesto di incrementare le prestazioni erogate, rispetto ai numeri pre Covid» rimarca Roberto Rossi, segretario Funzione pubblica Cgil Bergamo.

Secondo quanto stima la Cgil, sarebbero almeno 87 i medici da assumere per rispondere al fabbisogno del 2021 nelle tre Asst e nell’Ats di Bergamo, 293 gli infermieri (secondo i dati 167 ne mancherebbero alla Bergamo Est, 63 alla Ovest e 61 all’Asst «Papa Giovanni», in base al confronto tra la dotazione organica del 2020 e quella del 2021), e almeno 55 operatori sociosanitari. In totale, secondo i dati della Cgil, per la dirigenza (medici, ma anche biologi per esempio, e figure direttive amministrative), nelle tre Asst e nell’Ats mancherebbero almeno 144 persone, mentre nel comparto (infermieri, tecnici e operatori sociosanitari) almeno 365 persone. «Riteniamo fondamentale tornare ad occuparsi di tutti i pazienti, e non solo di quelli Covid - continua Rossi - . C’è anche l’esigenza di organizzare una struttura di sanità territoriale che vada oltre le vaccinazioni e la cui assenza è emersa durante le fasi più dure della pandemia. A tutto ciò si aggiunge la carenza di medici di base e quella infermieristica, che sta facendo emergere l’ulteriore difficoltà a reperire questo tipo di professionalità».