Sanremo 2026: Bianca Balti una luce sul palco, Morandi duetta con il figlio all’Ariston. Premio a Caterina Caselli - Segui la diretta con L’Eco

Inizio di grande impatto nella quarta serata di Sanremo venerdì 27 febbraio. Segui con noi il racconto in diretta web:

Ore 23.29: Premio alla carriera come cantante di successo e poi come talent scout Caterina Caselli. «Ho avuto degli incontri fortunati che mi hanno permesso di esprimermi prima come cantante e anche con canzoni di contenuto». Prima l’esibizione di Enrico Nigiotti e Alfa con «En e Xanax» (codice 18).

Alfa e Enrico Nigiotti

Ore 23.10: J -Ax porta il successo di Cochi e Renato «E la vita, la vita» con la Ligera County Fam: Paolo Rossi, Cochi e Ale e Franz (codice 16). Tanta allegria. Si continua con Ditonellapiaga con Tony Pitony che cantano «The lady is a tramp» (codice 17) in stile cabaret americano.

J-Az e il remake di Cochi e Renato Ditonellapiaga con Tony Pitony

Ore 23: Siamo al giro di boa. Dopo una breve pausa si torna ballando con i The Kolors e Raf che a suon di percussioni portano di nuovo alla ribalta il successo di «The Riddle» (codice 15). Tra i ballerini anche la figlia di Raf. Carlo Conti saluta Luna Rossa che si prepara alle regate dell’America’s Cup.

Raf con la figlia ballerina e The Colors

Ore 22.44: Torna a 80 anni Tullio de Piscopo con «Andamento lento» e i giovanissimi LDA e AKA 7EVEN. Il ritmo ipnotico della batteria, i ballerini, la botta di energia di un brano manifesto che stasera unisce generazioni diverse e trasforma l’Ariston in una discoteca (codice 14). Ospite in piazza Colombo il vincitore del Festival 2017 Francesco Gabbani con la sua «Viva la vita».

Tullio de Piscopo, 80 anni Francesca Fagnani con Fulminacci.

Ore 22.28: Debutta la giornalista delle «Belve» Francesca Fagnani in un duetto con Fulminacci che interpretano «Parole parole» di Mina rigorosamente in bianco e nero (codice 13). Poi si torna a sorridere con Siani e tutte le fake news su Sanremo.

Ore 22.15: Sorpresa per la performance di Tredici Pietro che canta «Vita» : sul palco arriva il papà Gianni Morandi, la voce rotta dall’emozione (codice 11) interpretando la canzone portata al successo insieme a Lucio Dalla. «Gianni, questa è casa tua», dice Carlo Conti ad un commosso Morandi. «Ero tesissimo. Come sono andato?», chiede Gianni. Replica Pietro: “Secondo me sei andato molto bene. Si vede che l’hai fatta un paio di volte». E poi una canzone unica «Il mondo» con Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas (codice 12).

Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas

Tredici Pietro con Gianni Morandi

Ore 21:59: Gli Stadio con Tommaso Paradiso cantano invece «L’ultima luna» (codice 09). Poi la magia della voce di Fiorella Mannoia con Michele Bravi in una interpretazione raffinata di «Domani è un altro giorno» (codice 10). Due grandi interpreti.

Michele Bravi e Fiorella Mannoia Ore 21:53: «Su di noi» riporta Pupo, vincitore nel 1980 del Festival, all’Ariston in una versione di Dargen D’Amico con Fabrizio Bosso (codice 08) in una versione di denuncia dell’uso delle armi e delle guerre che si chiude anche con la voce campionata di Papa Francesco che ricorda «Non rassegniamoci alla guerra». Pupo festeggia i 50 anni di carriera con un tour. «In piena facoltà/Egregio presidente/Le scrivo la presente/Che spero leggerà» esordisce Dargen citando «Il disertore» di Ivano Fossati.

Tommaso Paradiso con gli Stadio Ore 21.44: La sigla di un’intera generazione del 1985. Si torna bambini con Cristina d’Avena e Bambole di Pezza che cantano «Occhi di gatto» in versione Led Zeppelin (codice 07). Un’interpretazione rock che conquista anche Laura Pausini. La scena torna ad Alessandro Siani che ripercorre in tono comico la visita dei cantanti di Sanremo al Quirinale.

Le Bambole di Pezza con Cristina d’Avena Dargen d’Amico con Pupo

Ore 21.33: L’omaggio alla voce di Mina con «Mi sei scoppiato dentro al cuore», cantano Malika Ayane con l’attore Claudio Santamaria (codice 06).

Malika Ayane con l’attore Claudio Santamaria Levante con Gaia

Ore 21.26: Scende dalla scalinata Bianca Balti in uno splendido abito lilla con una stola a palloncino dorata e lo charme della top model. Subito la sintonia con Laura Pausini. «È passato un anno ma sembra un giorno. E si vede dai miei capelli!» dice ricordando il tumore e la chemioterapia. «Da 21 anni faccio la modella ma la malattia è una cosa che vivono in tantissimi, è stato un impatto grandissimo e sono qui per godermela non solo per me ma per tutti coloro che hanno sofferto e soffrono». Presenta Levante con Gaia che cantano «I maschi» di Gianna Nannini (codice 05).

Ore 21.21: Torna sul palco con Carlo Conti anche Laura Pausini avvolta da un abito di pelle nera. Patty Pravo interpreta «Ti lascio una canzone» accompagnata dal ballerino Timofej Andrijashenko (codice 04). «Ciao Ornella» saluta la cantante omaggiando l’interprete recentemente scomparsa e il brano senza tempo di Gino Paoli.

Patty Pravo con il ballerino Timofej Andrijashenko Ore 21.10: Sorpresa sul palco arriva il comico e regista Alessandro Siani. È lui il mister X, lo aveva rivelato al Tg1 poco prima lo stesso Carlo Conti. «Quando l’ho saputo - ha detto il comico in collegamento - sono rimasto deluso io stesso» portando subito buonumore. Insieme al direttore artistico, leggio alla mano, elencano perchè «Sanremo è Sanremo», il jingle-manifesto del festival che è anche un omaggio a Pippo Baudo. «Sanremo è Sanremo - esordisce Conti - perché ha 76 anni di vita musica, imprevisti, polemica, ma è sempre giovane», «perché ha 76 anni di vita ma ancora in attività: l’età pensionabile si è allungata assai», gli fa eco Siani. E Conti, «Sanremo è Sanremo perché Marco se n’è andato e non ritorna più».

Mara Sattei e Mecna Lo scambio continua, Sanremo è Sanremo «perché una canzone dura tre minuti ma può restare per una vita», «perché una puntata dura tre ore ma può sembrare una vita», «quando il pubblico si alza è probabile che sia standing ovation», ma anche che sia «la prostata». È lui «a presentare Mara Sattei con Mecna che cantano la colonna sonora del film di Gabriele Muccino «L’Ultimo Bacio» (codice 03) di Carmen Consoli tra voce e racconto.

Alessandro Siani Ore 21: Si parte a ritmo di un tormentone che ha fatto ballare i giovani di qualche estate fa (era il 2002): «Aserejé» con la vulcanica Elettra Lamborghini e il trio spagnolo Las Ketchup (codice 01). La platea dell’Ariston balla con 18 ballerini che accompagnano Elettra e le compagne con abitini in stile spagnolo. Poi si torna ad un’atmosfera più raccolta con Eddie Brock che canta «Portami via» con Fabrizio Moro (codice 02).

Eddie Brock e Fabrizio Moro

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup Ore 20.50: Carlo Conti, in doppio petto di velluto nero, presenta i duetti e i codici per votare.

Ore 20.45: La travolgente serata delle cover inizia all’esterno con Laura Pausini, vestita di pelle nera, con una maschera con brillantini e guanti fucsia, che canta all’esterno e poi entra dentro l’Ariston illuminato da tantissime luci cantando Immensamente di Umberto Tozzi, Io canto di Riccardo Cocciante e Ritorno ad amare di Biagio Antonacci, che fanno parte del suo nuovo album Io canto 2, accompagnata da ballerini con tante bandiere. «È la cosa che mi fa sentire più libera, ho il diritto di essere libera, ascoltata e rispettata» grida Pausini.

L’ingresso di Laura Pausini alla quarta serata del Festival di Sanremo

I dati dello share

Sono stati 9 milioni 543mila, pari al 60.6% di share, i telespettatori che hanno seguito giovedì in media su Rai1, in total audience, la terza serata del Festival di Sanremo di Carlo Conti. L’anno scorso la terza serata del festival era stata seguita in media, in termini di total audience, da 10 milioni 700mila telespettatori pari al 59.8% di share.

Il vincitore di Sanremo giovani, Niccolo’ Filippucci

Qui il commento di Max Pavan alla terza serata.

Ora è tempo di duetti, la serata che si spera possa dare qualche guizzo ed emozione in più.

Chi vota e come funziona la classifica della quarta serata

Non incide sulla vittoria finale del Festival, ma assegna un titolo a sé: quello di miglior cover. La quarta serata di Sanremo 2026, in programma stasera dalle 20.40 in diretta su Rai 1, vedrà in gara tutti e 30 i Big con duetti e reinterpretazioni di brani italiani e internazionali.

A determinare la classifica saranno tre componenti: il televoto del pubblico (34%), la sala stampa, tv e web (33%) e la giuria delle radio (33%). Al termine delle esibizioni verrà stilata una graduatoria completa: il primo classificato sarà proclamato vincitore della serata. Il risultato, però, non influirà sulla classifica generale del Festival. Alla conduzione insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, ci sarà Bianca Balti

Carlo Conti e Laura Pausini con Virgina Raffaele e Raffaele De Luigi Laura Pausini e Carlo Conti con il Coro dell’Antoniano

Duetti e ospiti: da TonyPitony a Belén Rodríguez

Stasera quarta serata di Sanremo 2026, dedicata a cover e duetti: i 30 cantanti in gara reinterpreteranno, insieme ad artisti ospiti, una canzone a loro scelta, che fa parte del repertorio italiano o internazionale. Molto attesi, fra gli ospiti, Tony Pitony (con Ditonellapiaga), Francesca Fagnani (con Fulminacci) e Belén Rodríguez (con Samurai Jay e Roy Paci).

Ecco l’elenco delle cover e degli artisti protagonisti questa sera, in ordine alfabetico:

Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello con il pianista Saverio Cigarini – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con Tony Pitony - The lady is a tramp

Eddie Brock con Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini con le Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti con Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden hour

Fedez & Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga con Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci con Francesca Fagnani – Parole parole

J-Ax con Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka 7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann con Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane con Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro il cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi con Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt con Joan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf con i The Kolors – The riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the road Jack

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia – Besame mucho

Tommaso Paradiso con gli Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band – Vita

I collegamenti esterni: Costa Toscana e Suzuki Stage

Confermati anche i collegamenti in diretta con la Costa Toscana, dove è atteso Max Pezzali , e con il Suzuki Stage di piazza Colombo: venerdì 27 febbraio si esibirà Francesco Gabbani, con la conduzione di Daniele Battaglia.