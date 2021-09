«Scelta giusta il green pass sul lavoro». L’immunologo: terza dose, sia fatta anche ai giovani

L’Italia fa scuola in Europa, primo Paese a imporre il green pass a chiunque voglia lavorare, settore pubblico o privato che sia. «Una misura eccellente, che ci fa onore», assicura Sergio Abrignani, immunologo, professore alla Statale di Milano, 35 anni passati a fare ricerca sui vaccini sia in ambito industriale che accademico. «La strada migliore, per la scienza, sarebbe stata imporre l’obbligo vaccinale. Ma è un’opzione impraticabile, non possiamo mandare i carabinieri a casa di un milione e mezzo di no vax. Il green pass ci consente comunque di mitigare al massimo i rischi». Di green pass e obbligo vaccinale Abrignani – che mercoledì 22 alle 20,30 è atteso a Bergamo, palazzo della Provincia, per l’incontro «Si vis pacem, para bellum: i vaccini spiegati bene», promosso da Sapiens Festival e aperto a tutto il pubblico (prenotazioni obbligatorie su www.sapiensfestival.it ) – s’è dovuto occupare, ad abundantiam: dallo scorso marzo il direttore scientifico dell’Istituto nazionale di genetica molecolare Invernizzi di Milano fa infatti parte del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza Covid.

Professore, l’Italia è oggi fra i Paesi europei in cui il virus circola meno, e Bergamo ha dati ancora più favorevoli di quelli nazionali. Come legge questo risultato?