Schiamazzi notturni, giro di vite a Bergamo nel fine settimana

Si alza l’attenzione, in vista del fine settimana, riguardo gli schiamazzi notturni in diversi punti della città: a quasi due settimane dalla cancellazione del coprifuoco in Lombardia e in gran parte del Paese s ono già state diverse le segnalazioni di disturbo alla quiete nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino in alcune aree della città .

Una situazione che vede soprattutto coinvolti giovani e giovanissimi , categoria che molto ha patito le limitazioni del lockdown e che ora si riappropria degli spazi della città con notevole entusiasmo e qualche eccesso. In diverse aree della città – come Città Alta, ma anche in alcuni punti di Bergamo Bassa, in concomitanza di locali e bar – i residenti lamentano l ’impossibilità di dormire perché disturbati fino a tardissimo da schiamazzi , urla e canti di giovani che stazionano sotto le loro finestre .