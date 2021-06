Schianto a Iseo nel weekend, stabile il 32enne di Predore

Restano gravi ma stabili le condizioni di G.P., il giovane di 32 anni di Predore rimasto ferito venerdì notte in un terribile incidente a Iseo, nel quale hanno perso la vita due fidanzati di Lumezzane, Andrea Fanti di 29 anni ed Elisa Ravizzola di 27.

L’uomo era alla guida del furgone Ford Transit della sua ditta di Grumello, a fianco aveva una trentenne di Cologne, S. P., anche lei rimasta ferita in modo grave. Sono entrambi ricoverati alla Poliambulanza di Brescia in prognosi riservata per i politraumi riportati nello schianto frontale contro una Seat Leon su cui viaggiavano quattro amici di Lumezzane.

Le vittime, stando ai rilievi della polizia Stradale di Iseo, erano sedute sui sedili posteriori. Gravi i loro due amici di Lumezzane che sono stati trasportati in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Anche le loro condizioni restano gravi, il paese è in ansia per le loro sorti.