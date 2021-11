Sciopero dei lavoratori dell’igiene ambientale: presidio in via Tasso

«Contratto, contratto»: è quanto chiedono a gran voce i lavoratori del settore dell’igiene ambientale, lunedì 8 novembre in sciopero in tutt’Italia, con presidi organizzati in cento città, Bergamo compresa. A venire coinvolti nella nostra provincia sono stati gli addetti agli impianti di smaltimento di A2A Ambiente e gli operatori pubblici e privati della raccolta dei rifiuti nei comuni di tutta la Bergamasca, al lavoro per Aprica, G.Eco, Bergamo Servizi, Valcavallina Servizi e per molte altre realtà di medie o piccole dimensioni.

I lavoratori si sono riuniti questa mattina, dalle 9 alle 12, di fronte alla Prefettura di Bergamo in una protesta promossa da Fp-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e Fiadel, contro le associazioni datoriali Utilitalia per la parte pubblica, Confindustria Cisambiente e Fise/Assoambiente per quella privata, insieme alle tre centrali cooperative Agci, Confcooperative e Legacoop.