Scivola dalla strada e rotola per 30 metri. Ferito un bambino a Rota d’Imagna

Se l’è cavata con un trauma alla spalla e qualche ferita il bambino di cinque anni che sabato 12 giugno, di mattina, è caduto durante una passeggiata con il papà e il fratellino di quattro anni a Rota d’Imagna, lungo la via dei Campi, in località Rota Dentro.

L’incidente è avvenuto verso le 10,30. Sono stati momenti di grande apprensione per il papà , che abita all’estero, in questi giorni è in vacanza con la sua famiglia a Rota d’Imagna, suo paese d’origine. Immediatamente si è precipitato giù dal dirupo per soccorrere il piccolo, che aveva perso i sensi. L’ha preso in braccio, è risalito e l’ha portato in una casa di parenti che abitano vicino al luogo dell’incidente e nel frattempo ha allertato il 112. La centrale unica ha inviato sul posto l’elisoccorso del 118, partito da Bergamo, che è atterrato in un prato di Rota Dentro e l’ambulanza della Cri Bergamo Ovest, delegazione di Sant’Omobono Terme. Il personale d’emergenza ha prestato le prime cure al bimbo che ha ripreso coscienza. Il piccolo paziente è stato caricato sull’elicottero e trasportato all’ospedale, dove è risultato un trauma alla spalla. Tra l’altro, il piccolo ha riportato lividi in tutto il corpo proprio per aver rotolato lungo un dirupo pieno di rovi e spine. Con il bambino ci sono i genitori, lui dovrà restare in ospedale per alcuni giorni.