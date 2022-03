Scontro a fra auto e moto a Torre de’ Roveri, feriti padre e figlio di 15 anni

L’auto coinvolta nell’incidente

La macchina, una Chevrolet, e la moto, una Bmw guidata dal cinquantenne, stavano viaggiando nella stessa direzione (verso Scanzo) lungo la via Casale quando c’è stato l’impatto, piuttosto violento. La moto ha fatto un volo di una ventina di metri dal punto dell’impatto e padre e figlio sono rovinati a terra, riportando diverse ferite. Sono stati soccorsi e ricoverati in codice giallo all’ospedale «Papa Giovanni», non sono in pericolo di vita. La moto completamente distrutta. La Chevrolet è seriamente danneggiata in tutta la parte anteriore.