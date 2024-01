Scontro fra moto e auto a Covo, ferito 71enne

Scontro tra un’auto e una moto nel primo pomeriggio di lunedì 29 gennaio a Covo. L’incidente è avvenuto verso le 14,15 all’incrocio tra la circonvallazione di via Campo Rampino e variante della ex strada statale 498 e la strada provinciale 102 che dal paese arriva a Calcio. È rimasto ferito un uomo di 71 anni residente a Covo. In sella alla sua moto Yamaha 350 si è scontrato con un’auto Smart guidata da una donna di 30 anni di nazionalità romena, rimasta illesa. Le cause, la dinamica dell’incidente e le responsabilità sono in corso di accertamento da parte della Polizia locale del Distretto della Bassa orientale intervenuta per i rilievi e per regolamentare il traffico in uno snodo stradale primario a Covo. Il motociclista dopo l’urto è finito a terra ed è stato soccorso dal personale sanitario intervenuto con un’automedica e un’ambulanza. È stato poi trasferito e ricoverato in codice giallo prealla «Poliambulanza» di Brescia con fratture e traumi vari.