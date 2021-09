Scontro tra due moto ai piedi del Gavia: centauro rianimato sul posto, è grave

Si è sfiorato il dramma, nel pomeriggio di sabato 4 settembre, ai piedi del Gavia. È bastato che due motociclette si «toccassero» mentre si incrociavano in un punto in cui purtroppo episodi del genere succedono spesso. Entrambi i conducenti sono finiti a terra, e mentre il più giovane se l’è cavata senza un graffio, l’altro, un 68enne, è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale civile di Brescia in codice rosso. Lo riporta «Brescia Oggi».

L’ennesimo incontro ravvicinato tra moto è avvenuto attorno alle 15,15. Un trentenne bergamasco, in sella alla sua Ducati, da Santa Apollonia di Ponte di Legno stava per iniziare la «scalata» del Gavia, quando, per cause che dovranno accertare i carabinieri di Vezza d’Oglio , all’altezza del grande fabbricato che salendo si trova prima di una leggera curva a destra si è scontrato con la Guzzi condotta da un cevese che aveva appena completato la discesa della stessa strada.