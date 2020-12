Scuola, 665 in pensione da settembre Quota 100 e Covid all’origine della fuga

Dal prossimo settembre 665 nuovi pensionati : Cisl Scuola tira le somme relative alle domande di pensionamento ricevute nelle scorse settimane dagli uffici. Un nuovo aumento delle richieste sul quale incide in modo significativo, nuovamente, Quota 100. Dai dati locali resi pubblici dall’organizzazione sindacale, in provincia di Bergamo saranno 500 i docenti che non riprenderanno le lezioni dopo la prossima estate. A questi dovranno essere aggiunti altri 165 lavoratori, tra Ata e altro personale scolastico, che quindi porteranno a 665 il numero dei pensionamenti nella scuola orobica del post Covid, gettando sul prossimo anno scolastico ombre (quantomeno secondo la Cisl) relative ai problemi di gestione del personale che non saranno indifferenti, soprattutto in un periodo così delicato come quello segnato dalla pandemia.