Scuola a settembre, vaccini a prof e studenti: in più di 110 mila ancora senza

Quel che accadrà a settembre, e dunque in autunno, lo si determina anche oggi. Come arriverà Bergamo all’appuntamento col ritorno in classe? Verosimilmente – e anche inevitabilmente, considerando che sotto i 12 anni non è autorizzata l’inoculazione – ci si presenterà di nuovo tra i banchi con quasi due terzi della popolazione scolastica non vaccinata.

Il puzzle dei numeri restituisce quest’incastro. Partendo dagli studenti, i meno esposti agli effetti clinici del virus ma comunque possibili vettori del contagio: secondo i dati dell’Ats aggiornati al 4 luglio, tra i 12 e i 19 anni – in sostanza l’età che va dalla seconda media alla fine delle superiori, anche se oltre i 16 c’è chi lascia la scuola – risultano 2.259 bergamaschi già con la vaccinazione completa (il 2,74%), altri 23.713 (il 28,82%) con la prima dose e dunque in attesa del richiamo, e infine 12.233 prenotazioni (il 14,87%). In sostanza, incrociando i tempi dei richiami e quelli degli appuntamenti fissati, è facile immaginare che a inizio settembre, alla ripresa delle lezioni, 38.205 bergamaschi tra i 12 e i 19 anni avranno ricevuto almeno una dose; e di questi, tendenzialmente, i 23.713 che a oggi hanno solo la prima immunizzazione saranno coperti in tempo anche col richiamo . In quanti torneranno in aula senza gli anticorpi da vaccinazione? Al momento, in questa fascia risultano 44.087 non prenotati, cioè il 53,57% della platea: bisognerà capire quanti aderiranno nelle prossime settimane, magari al ritorno dalle vacanze, e quando scoccherà il loro appuntamento. Chi in ogni caso non riceverà l’iniezione sono gli under 12 anni: cifre dell’Istat alla mano, sono 65.408 i bergamaschi tra i 6 (sostanzialmente, la prima elementare) e gli 11 anni, e sommandoli ai 12-19enni non vaccinati si arriva a 109.495 bambini , adolescenti e ragazzi in età scolastica non protetti dal vaccino (ma una quota, sicuramente, ha maturato gli anticorpi guarendo dall’infezione contratta nei mesi scorsi).