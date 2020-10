Scuola ancora senza insegnanti Bergamo, vuote duecento cattedre

A un mese dall’inizio delle lezioni l’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo sta terminando le operazioni di assunzione dei docenti dalle Gps, le Graduatorie provinciali per le supplenze. Gli uffici hanno restituito alle scuole 200 cattedre e 39 spezzoni orari, hanno cioè autorizzato i singoli istituti a procedere con le assunzioni per coprire i posti ancora liberi e vacanti, attingendo alle Graduatorie di istituto o, addirittura, alle Mad, le Messe a disposizione.

«Abbiamo chiuso tutte le operazioni – annuncia la dirigente Patrizia Graziani –. Gli ultimi a essere stati individuati sono stati gli insegnanti per i posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado, che abbiamo individuato dalle cosiddette graduatorie incrociate (che si ottengono incrociando le persone residue nelle graduatorie di coloro che non sono specializzati in questo ambito, ndr).