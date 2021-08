Scuola, forte aumento vaccinati. Piani mobilità regioni entro il 2 settembre

Il regolare avvio dell’anno scolastico deve fare conti con tre nodi da sciogliere: vaccinazioni, Green pass e piano trasporti. Tre «tornanti» da affrontare in una sorta di corsa contro il tempo per scongiurare la dad e garantire la presenza in classe degli alunni.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione i numeri non sono ancora ufficiali ma la tanto invocata accelerazione per i prof sembra essere avvenuta. A dirlo è lo stesso ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. «In questi ultimi giorni c’è un forte aumento dei vaccinati», ha spiegato confermando quanto già circolato nei giorni scorsi. I dati aggiornati sono stati inviati dalle regioni alla struttura commissariale. Una sorta di “fotografia» dello stato dell’arte così come era stata sollecitata dal commissario Francesco Paolo Figliuolo. L’ultimo dato ufficiale, ma del tutto parziale, risale al 20 agosto scorso: in base al al report settimanale diffuso dal commissario straordinario erano 186.571 i prof totalmente scoperti pari al 12,82% della popolazione del personale che è di 1.455.308 persone.

L’aumento della quota vaccinati pone al centro del dibattito il Green pass e il tema dei tamponi. «Chi ha il vaccino o il Green pass và a scuola - aggiunge Bianchi -, gli altri verranno sospesi. Il tampone lo faremo al personale solo secondo le indicazioni delle autorità sanitarie. Il tampone non è un sostituito del vaccino ma semplicemente un atto di tracciamento».