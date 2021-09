Scuola, si parte al completo: trovati 9 supplenti su dieci

L’Ufficio scolastico territoriale di Bergamo procede a pieno ritmo con le assegnazioni delle supplenze dalle graduatorie Gps, ovvero quelle provinciali: dopo le prime giornate di assegnazioni la grande maggioranza dei posti a disposizione sarebbero stati coperti. Secondo l’Ufficio scolastico infatti, in prima battuta 9 cattedre su dieci sarebbero state assegnate a un supplente annuale. I dati dello stesso Ufficio scolastico parlavano, attorno al 20 agosto, di un fabbisogno di 2.847 insegnanti per le scuole di ogni ordine e grado, oltre all’assegnazione di 484 ore residue provenienti da spezzoni orari . Circa 2.000 posti in meno rispetto a quelli assegnati ai supplenti per l’anno scolastico conclusosi a giugno.

La procedura