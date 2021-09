Scuola, si riparte: banco di prova per 140 mila, tra green pass e trasporti

Si ricomincia, con l’obiettivo di non fermarsi. Alle spalle c’è un anno e mezzo vissuto sull’altalena, di fronte c’è il banco di prova – letterale – per vivere un presente ancora diverso e avvicinarsi a un futuro di normalità.

Perché passa dalle scuole (e da tutto ciò che orbita attorno), di nuovo dodici mesi dopo, la verifica probabilmente più probante sulla convivenza con quel «mostro» che dal febbraio del 2020 ha straziato la quotidianità.

La campanella del via di questa lunga maratona, che si concluderà l’8 giugno 2022, suonerà questa mattina per circa 140 mila studenti bergamaschi di ogni ordine e grado – oltre a decine di migliaia di lavoratori, che portano il totale del mondo-scuola orobico a 200 mila persone interessate – e trillerà ancora a orari sfalsati per le scuole superiori: ormai un’abitudine, con i doppi ingressi (due terzi degli istituti alle 8, un terzo alle 10) e le uscite diluite su ancor più fasce. Abitudine, ecco: l’orizzonte che si spalanca da stamattina è un incrocio tra regole ormai note e poche nuove norme, però cruciali. Da 567 giorni, dal 24 febbraio 2020 quando si sospesero le lezioni al deflagrare ancora circoscritto della pandemia, è così.