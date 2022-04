Scuola, uno studente su dieci lascia prima del diploma: i numeri

In quindici anni il valore s’è praticamente dimezzato, e il Covid ha innescato un rimbalzo solo minimo. Resta però la fotografia di un fenomeno che in qualche maniera resiste: l’11,9% dei lombardi tra i 18 e i 24 anni non ha concluso le superiori, abbandonando gli studi dopo la terza media e prima di raggiungere la «maturità». Poco più di uno su dieci, in sostanza, si è fermato prima di quel traguardo. È quanto rileva l’Istat, passando in rassegna il titolo di studio – i dati sono aggiornati alla fine del 2020 – dei giovani.