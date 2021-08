Sede del rugby senza pace: vandali ancora in azione

L’episodio, purtroppo, si è ripetuto lo scorso fine settimana. «È l’ennesimo atto vandalico - spiega il segretario dell’associazione, Adriano Signorelli –. Nella sede non abbiamo valori o denaro, ma solo due frigo con qualche lattina e bottiglia. La porta d’ingresso è stata forzata e qualcuno si è introdotto nella stanza. Come già successo in passato, di fatto, sono state portate vie solo qualche bevande, per pochi euro. È la seconda denuncia che facciamo ma gli episodi sono stati di più».

«È evidente che chi compie questi gesti - continua il segretario del gruppo - lo fa non per rubare qualcosa ma per danneggiar la nostra attività». Entrati nella sede i vandali hanno messo tutto sottosopra.