Senza green pass a scuola non si entra. Il papà: «Ora vi denuncio»

La minaccia del padre di due bambini: non poteva accedere per riportarli a casa. La preside: siamo rigorosi.

Minaccia di chiamare i carabinieri per poter prelevare i suoi figli dalla scuola dell’infanzia da dove gli è stato impedito di accedere in quanto sprovvisto di green pass. È successo martedì 14 settembre, a Caravaggio, all’Istituto Comprensivo Mastri Caravaggini.

Sono all’incirca le 12 e il padre di due bambini di 3 e 5 anni, si è recato a scuola per ritirare i figli una volta terminate le lezioni. Cosa che, però, gli è stata impedita in quanto l’uomo non è munito del «certificato verde». L’accesso all’edificio è, infatti, riservato a chi dispone del lasciapassare o, in alternativa, a un delegato che ne dispone.