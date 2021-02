Seriate, scontro frontale sotto il cavalcavia

Mamma di 44 anni muore sul colpo

L’incidente lungo la statale 42, a Seriate. La vittima, di origine ucraina, lascia un figlio di 18 anni. Ferite in maniera non grave due persone che si trovavano sull’altra macchina. La dinamica in fase di ricostruzione.