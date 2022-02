Sfratti, la storia di una mamma con due bimbi: «Meno lavoro con il Covid, affitto insostenibile»

È una questione di settimane, al massimo di un paio di mesi. Tanto manca al giorno in cui Amina (il nome è di fantasia) sarà costretta, insieme alla sua famiglia, a riconsegnare le chiavi del suo appartamento alle porte della città, nel quale vive ormai da 12 anni con il marito e due figli piccoli.

La raccomandata con la notifica della convalida di sfratto è arrivata alla fine di novembre; con lo sblocco delle esecuzioni ogni giorno è buono per ricevere la visita dell’ufficiale giudiziario. Amina ha 36 anni, è originaria del Nordafrica, ma è naturalizzata italiana; dal 2010 vive e lavora regolarmente in provincia di Bergamo; in città sono nati Omar e Samir, rispettivamente 4 e 9 anni fa. Fino al 2018 lavorava anche il marito, poi lui ha perso il lavoro e per tutto il 2019 è andato avanti a piccoli impieghi saltuari, perlopiù fuori città. Faceva il magazziniere, ma anche il lavapiatti, l’aiuto giardiniere o l’imbianchino, a seconda delle offerte che questa o quell’agenzia di lavoro temporaneo gli presentavano di volta in volta.