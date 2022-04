Sgomento e dolore a Gazzaniga. «Maria Luisa e Giampietro, una coppia gentile e buona»

L’ultimo saluto alla sua parrocchia, a Gazzaniga dov’era nata e sempre vissuta, è stato la domenica mattina di Pasqua. Maria Luisa Bonomi, 53 anni , aveva letto la Prima lettura alla Messa delle 8, per poi al termine riunirsi ai suoi familiari per il pranzo del giorno di festa. Poi, la gita di Pasquetta con il marito Giampietro Beltrami, 56 anni , e con alcuni amici del paese o originari di Gazzaniga. Erano usciti con tre moto - erano sei in sella, mogli e mariti -, e da poco erano arrivati sulla strada provinciale 40 che attraversando la Valle Rossa collega la Valle Seriana alla Valle Cavallina.