Tragico schianto tra un’auto e tre moto a Bianzano: due morti e quattro feriti. Strada chiusa -Foto/Video

Tragedia nel primo pomeriggio di Pasquetta. In un incidente stradale sono stati coinvolti quattro mezzi: un’auto e tre moto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 14.30 di lunedì 18 aprile, sulla strada provinciale 40, a Bianzano, all’altezza della località Campella, in Valle Rossa: due i motociclisti deceduti e altri quattro feriti due in codice rosso e due in codice giallo. Uno dei quali è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.