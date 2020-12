Si schianta con il furgone in Trentino Muore autista bergamasco di 32 anni

Per Roberto Avagliano, 32enne, con residenza a Mapello, in via Scotti, non c’è stato niente da fare: il tragico incidente che l’ha visto coinvolto giovedì 17 dicembre, poco prima delle 15 sull’autostrada A22 del Brennero, all’altezza dell’uscita Trento Sud, gli è stato purtroppo fatale. Avagliano ha tamponato un camion che lo precedeva: l’impatto è stato fatale. Il giovane viaggiava in direzione nord alla guida del furgone della ditta Ksr group di Bolzano, per la quale lavorava come tecnico.

È stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco ma le ferite riportate erano troppo gravi e il decesso è stato accertato sul posto. L’urto, stando alle ricostruzioni, è stato violentissimo: quando i soccorritori sono giunti sul posto, in un primo momento hanno avuto difficoltà anche a capire quante persone si trovavano nel furgone, viste le condizioni del veicolo.