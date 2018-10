«Siamo libri che si aprono e raccontano» Con la voce Tiziana rinasce dal dolore

In biblioteca legge per bimbi e adulti, narrazioni che per lei significano un percorso di vita.

Leggere agli altri è come raccontare un po’ se stessi. E quando ti resta solo la voce, quando quel suono squillante ti dimostra che c’è ancora una speranza per risalire la china, leggere agli altri è come riallacciare ponti, risalire strade scoscese. Tiziana Ferguglia, quando la si incontra alle letture del Circolo dei Narratori di Bergamo, spicca nel gruppo. Sarà la massa di capelli arruffati, con due occhi curiosi e osservatori che spuntano dalla folta frangia, sarà l’attenzione che mette nelle riunioni di gruppo, nel prepararsi su ogni testo, favola, poesia che legge e rilegge. Non manca a un incontro, non perde occasione per dire la sua e se quelle righe non le entrano dentro, chiede di cambiare brano, di rimodulare la presentazione, di ascoltarlo da un’altra voce.