Siccità: scorte d’acqua sotto il 50%, centrali idroelettriche ferme

Piove sul bagnato, si dice quando una situazione complicata non arriva mai da sola. Eppure sono in molti che, auspicando piogge abbondanti, risponderebbero con un beneaugurante «Magari». I livelli dei fiumi Adda, Brembo e Serio e del lago d’Iseo sono ormai scesi a livelli preoccupanti: secondo l’ultimo bollettino delle riserve idriche dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, le scorte d’acqua lombarde presenti nei laghi naturali, nei bacini artificiali e nella neve accumulata su monti, sono inferiori del 57% rispetto alla media di questo periodo. La siccità sta acuendo la crisi del settore energetico nazionale: alle difficoltà di approvvigionamento del metano utilizzato, oltre che per il riscaldamento e per il funzionamento delle industrie, come combustibile delle centrali termoelettriche, si potrebbe rispondere con un incremento della produzione idroelettrica. Tuttavia l’acqua nei fiumi non c’è, e le centrali si devono fermare.