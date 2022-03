Siccità, Uniacque scrive a 61 Comuni: «No agli sprechi» - Il decalogo per risparmiare

Un occhio al cielo e l’altro allo smartphone: non piove da mesi sulla Bergamasca, e controllando le previsioni per le prossime due settimane non sembra che la provincia sia destinata a essere bagnata da piogge e acquazzoni «generosi». Una situazione che inizia ad accendere qualche spia. I principali bacini sono in caduta libera – il lago d’Iseo è a quota meno 21 centimetri sullo zero idrometrico di Sarnico: a -30 i battelli si fermano, per dire – e le risorse idriche iniziano fortemente a scarseggiare. Soprattutto in alcune zone della provincia.