Smog, torna l’allerta in città - Infografiche Ma il 2019 è il migliore degli ultimi 10 anni

Puntuale come l’albero di Natale, anche quest’anno è scattato l’allarme smog. Per quattro giorni, da venerdì 6 a lunedì 9 dicembre, i valori di Pm10 nell’aria rilevati dalla centralina di via Meucci hanno superato la soglia di 50 microgrammi per metro cubo, concentrazione massima giornaliera consentita.