Sportelli Inps, via alla novità taglia-code Dal 16 dicembre obbligatorio prenotarsi

Una prenotazione obbligatoria per sbrigare in pochi minuti le pratiche agli sportelli e tagliare le code, senza attese e patemi infiniti. L’Inps fa uno scatto deciso per svecchiare i tempi della burocrazia anche nella Bergamasca e dal 16 dicembre rende obbligatorio un servizio che finora aveva avviato solo in via sperimentale.