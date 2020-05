Stadio, a giugno si parte con i lavori Tribuna demolita e ricostruita in 100 giorni

Il Comune: per fine mese iter finito. In 100 giorni demolita e ricostruita la tribuna di viale Giulio Cesare. Ma le nuove regole sulla sicurezza nei cantieri post Covid-19 potrebbero allungare i tempi di un paio di settimane.

Fischio d’inizio, giugno. Non 90 minuti ma 100 giorni: senza fretta però, perché il campionato non sarà alle porte. E se sì, saranno comunque chiuse per ancora diverso tempo. L’Atalanta parte con la demolizione e ricostruzione della tribuna di viale Giulio Cesare del Gewiss Stadium. E in realtà non si è mai fermata, considerando che dal punto di vista operativo lo start sarebbe ancora il 25 maggio, ovvero il giorno dopo quella che sarebbe dovuta essere l’ultima partita del campionato 2019-20, quella con l’Inter.

Per il momento la palla è ancora nei palazzi: a livello nazionale quelli della politica e della Lega calcio ancora alle prese con la ripresa (o meno) del campionato. Restando sul locale, il palazzo è quello del Comune, dove l’iter del permesso di costruire sta procedendo senza scossoni di sorta. Come conferma l’assessore alla Riqualificazione Urbana: «Per questo mese tutto dovrebbe essere terminato e il permesso rilasciato».