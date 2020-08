Stadio di Bergamo, avanti con il cantiere Lavori alla curva Morosini, in ottica Champions

A differenza della Curva Nord, con le schiere di anziani spettatori a mani incrociate dietro la schiena, il cantiere in curva Morosini è tutt’altro che spettacolare anche perché invisibile. Ma non meno importante: alla base di quei gradoni smussati dal tempo l’Atalanta si gioca la possibilità di ospitare le partite di Champions league nella sua casa, il Gewiss Stadium.

Mancano due settimane al sopralluogo fissato il 7 e l’8 settembre, quando gli ispettori europei arriveranno, cartellette alla mano, per verificare che l’impianto rispetti i (rigidi) requisiti Uefa. La società ci aveva sportivamente provato anche l’anno scorso dopo il rifacimento della curva Pisani. Un tentativo utopico, servito a saggiare il terreno, a capire le richieste degli ispettori, nella speranza di trasformare l’appuntamento in prove generali per quest’anno. Per fortuna - anzi, per l’eccezionale bravura dei giocatori - è andata davvero così.